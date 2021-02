Já estão ocorrendo as oficinas de verão da Secretaria de Educação e Cultura de Minas do Leão. As atividades seguem com inscrições abertas. Atualmente são 75 alunos na oficina de esporte, 30 no teatro e 40 na música.

Podem se matricular alunos de 4 a 17 anos das redes municipal e estadual de ensino. As inscrições devem ser feitas diretamente com os oficineiros. Informações em (51) 3694.1382, ou smec@minasdoleao.rs.gov.br.