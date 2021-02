ERS-305 terá verba de R$ 13 milhões para pavimentação

Até junho deste ano, devem ocorrer as assinaturas dos termos de compromisso de compra e venda de desapropriações necessárias para a pavimentação da ERS-305, entre os municípios de Crissiumal e Horizontina, no Noroeste gaúcho. O assunto foi tema de reunião realizada na sexta-feira (29) na Câmara de Vereadores de Crissiumal.

Cerca de dez quilômetros da rodovia serão asfaltados. "Já estamos com o projeto de asfaltamento da rodovia concluído e aprovado pela Caixa Econômica Federal. Ao todo, iremos investir R$ 13 milhões na ERS-305, sendo R$ 10 milhões oriundos de emenda parlamentar do deputado Danrlei Hinterholz e R$ 3 milhões de contrapartida do governo do Estado", disse o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. Além dele, uma equipe técnica do Daer acompanhou o encontro com as autoridades locais e os proprietários afetados pela obra.

Faustino ressaltou que os compromissos de compra e venda das propriedades precisam ser assinados. "Contamos com a compreensão dos ocupantes da faixa de domínio, que serão devidamente indenizados após a desapropriação", ressalta. A partir de agora, serão coletadas as documentações necessárias para oficializar o contrato. Por fim, os dados serão encaminhados à Caixa para que seja autorizada a licitação dos serviços.