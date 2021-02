Guias do IPTU de Lajeado começam a ser distribuídas

Começou na segunda-feira (1º) a entrega pelos Correios das guias de IPTU de Lajeado referentes ao ano de 2021. A previsão é de que a entrega seja concluída até o dia 12 de fevereiro, duas semanas antes do primeiro vencimento com desconto máximo de 15%, que ocorre dia 26 deste mês. No caso das regiões não cobertas pelos serviços de entrega dos Correios, o contribuinte pode fazer a retirada da sua guia de forma online no site do município ou diretamente no APP Cidadão Lajeado.

Já as guias da Taxa de Licença e Localização e do ISSQN, conforme já ocorre desde 2019, não serão entregues pelos Correios, devendo ser retiradas de forma online.

O pagamento deve ser feito no Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Sicredi ou agências lotéricas.