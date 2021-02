Taquari antecipa parcela do 13° salário de 2021

Em reunião na segunda-feira (1°), o prefeito de Taquari, André Brito, anunciou a antecipação da primeira parcela do 13°. Os servidores municipais receberão a primeira parcela do 13º salário de 2021 no dia 12 de fevereiro. O valor, correspondente a 50% dos vencimentos básicos, será depositado, por mais um ano, de forma antecipada. Para a remuneração dos funcionários municipais serão investidos R$ 642.812,97, conforme a Secretaria Municipal da Fazenda.

Conforme Brito, essa é uma prova do compromisso em manter suas contas em dia e de valorização do servidor. "A antecipação do 13° ajuda a incentivar o comércio local e, sem dúvida, mostra o compromisso que temos com o nosso funcionalismo. Graças à responsabilidade com o dinheiro público e a contenção de despesas, estamos com nossas contas em dia", disse.

No ano passado a antecipação do 13º aconteceu no mês de março para os servidores da Prefeitura.