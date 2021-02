Censo ICMS em São Borja reforça orientações para os produtores rurais

O Setor de ICMS em São Borja, serviço ligado à Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), está realizando o censo entre os produtores rurais, como faz todos os anos neste período. Até 15 de março, sem prorrogação, devem ser apresentados os Talões de Produtor, do ano de 2020 ou de anos anteriores, com ou sem movimento de negócios ou outras operações. Essa iniciativa é considerada como fundamental, pois, através das informações recolhidas, a Prefeitura define os níveis de retorno de recursos de ICMS em 2022.

São quase três mil produtores agropecuários cadastrados no município e que devem atualizar informações ao censo. Devido à pandemia da Covid-19, a solicitação é para evitar aglomerações. Se os produtores chegarem individualmente ao Setor de ICMS, serão atendidos na hora. A recomendação, porém, é para que estejam usando máscaras e adotando as demais medidas protetivas.

Na hipótese de algum acúmulo de produtores - também respeitando distanciamento e usando máscaras -, eles terão de deixar o Talão de Produtor. Nos dias seguintes haverá conferência, para posterior devolução. Para mais orientações, está sendo colocado à disposição o telefone whatsapp (55) 999834621.

Nos últimos anos, São Borja tem registrado incremento no volume de retorno de ICMS, que é a principal fonte de receita estadual. Isso mostra, além de recuperação da produção econômica, também melhores resultados das apurações dos censos que são realizados. Em 2020, em função da pandemia, os números foram conhecidos no final do ano.