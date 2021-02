São Borja compra tubos para sistema de drenagem

Material será usado em vias da cidade e no interior do município PREFEITURA DE SÃO BORJA/DIVULGAÇÃO/JC

Está em andamento, na Secretaria Municipal de Planejamento de São Borja, o processo de Pregão Eletrônico 006/2021/SMPOP/DCL, visando à aquisição de tubos em concreto de diferentes especificações. O objetivo é a utilização do material em obras de correção do sistema de drenagem em ruas na cidade e vias no interior do município. O edital de licitação reserva cota de 25% para micro e pequenas empresas, conforme a legislação.

As propostas, segundo critério do menor preço por item, serão recebidas em sessão no dia 08 de fevereiro, às 09 horas. O local será o Portal de Compras Públicas da Prefeitura de São Borja (www.portaldecompraspublicas.com.br). O edital detalhado pode ser conferido no endereço eletrônico www.saoborja.rs.gov.br.