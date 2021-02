ASSISTÊNCIA SOCIAL Notícia da edição impressa de 03/02/2021. Alterada em 03/02 às 03h00min Imbé realiza Parque Solidário no dia 3

Evento assistencial será realizado em parceria com o Parque Tupã /Maurício Marques/Divulgação/Cidades/JC

Acontece nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, das 16h às 19h, a primeira edição do Parque Solidário 2021. A iniciativa, inicialmente marcada para a última quarta (27), foi transferida para segurança dos participantes e da organização do evento em razão do mau tempo.

A campanha realizada pela Prefeitura de Imbé em parceria com o Parque Tupã tem como objetivo a troca de ingressos por alimentos que serão revertidos às famílias em vulnerabilidade social da cidade. Neste ano, em função da pandemia da Covid-19, a organização do evento definiu mudanças nos processos de troca e de uso dos ingressos.

Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), um novo prazo para troca de alimentos por ingressos foi aberto. Os interessados agora devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Santa Maria, n° 1016, no Centro, das 8h30 às 11h e das 14h às 17h, até a terça-feira (02). Quem já fez a troca e não foi ao parque no dia 27 pode apresentar o mesmo ingresso para entrar nesta quarta-feira. Cada unidade de alimento dará direito a um ingresso. Nesta edição serão aceitos arroz, feijão, massa, leite e óleo de soja. "Optamos pela troca antecipada para evitar aglomerações nas filas na entrada do parque, como geralmente ocorre em razão da grande participação da comunidade", explica a secretária Aline Cruz, titular da SMDS.

Outra medida de segurança foi a redução pela metade da capacidade de ocupação do parque. Apenas 1,6 mil pessoas terão acesso ao local, observadas as medidas básicas de distanciamento, uso de máscara e higienização. "O sucesso do evento e a sua continuidade, tão importante pelo seu caráter solidário, dependem da consciência de todos", apela o prefeito Ique Vedovato.

O Parque Tupã fica na Avenida Nilza Costa Godoy (antiga Avenida Rio Grande), próximo à Ponte Giuseppe Garibaldi. Mais informações pelo telefone (51) 3627-8535.