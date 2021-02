CONSUMO Notícia da edição impressa de 03/02/2021. Alterada em 03/02 às 03h00min Procon aponta fortes diferenças nos preços de materiais escolares em Caxias do Sul

Mesmo em tempos de pandemia e aulas no ambiente remoto, a compra de materiais escolares não é excluída. Muitas famílias compram a lista inteira de materiais novos, enquanto outras preferem avaliar os que as crianças e adolescentes já possuem para depois decidir o que é preciso adquirir.

O Procon Caxias do Sul realizou pesquisa, em janeiro, em quatro livrarias, a qual apresentou diferenças consideráveis de preços. Um exemplo é o apontador de lápis. Em uma mesma livraria, o modelo simples custa R$ 0,40, enquanto um colorido ou decorado com personagem famoso chega R$ 23,50.

Dentre 15 itens analisados, houve redução de preço em 10 na comparação com 2020. Dentre eles, os cadernos de capa dura de 200 folhas, com 10%, e estojos, com 12,53%. Os materiais restantes tiveram aumentos, chegando a 56,8% na tesoura sem ponta.

O coordenador do Procon Caxias, Jair Zauza, defende as pesquisas como importante referencial para que as famílias evitem gastos desnecessários. "São simples e fáceis de fazer. Reserve um dia para passar em mais de uma livraria e avalie os preços e modelos disponíveis antes da compra", salienta Zauza.