Doação de alimentos em Sapiranga vale ingressos no Florybal

O Centro de Atendimento São Francisco (Casf), ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Sapiranga, está trocando alimentos por ingressos para o Parque Terra Mágica Florybal, em Canela. A troca começou na segunda-feira (1º). A promoção faz parte da Campanha do Alimento que o parque temático serrano realiza periodicamente em parceria com entidades assistenciais da região e que possibilita a arrecadação de donativos para estas instituições.

Segundo Clair Mendel, coordenadora do Casf, o regulamento estabelece dois quilos de alimento não perecível ou 2 litros de leite doados valendo por um ingresso, podendo o interessado consultar o Casf para saber quais as necessidades do momento pela instituição. O usuário deve morar em Sapiranga ou cidades vizinhas e deve colocar o nome no bilhete e, no parque, apresentar documento com foto e comprovante de residência. "É uma promoção importante, pois ela nos traz grandes benefícios e o doador ainda ganha este ingresso para o parque que é um dos destaques da Serra Gaúcha", destaca Clair, lembrando que continuam sendo disponibilizados até 5 ingressos por pessoa.

As trocas devem ser feitas diretamente no Casf, na Rua Musa, 726, no bairro Voo Livre. Nesta etapa as trocas podem ser feitas das 8 horas (da manhã) às15 horas (sem fechar ao meio dia), de segunda a sexta-feira. Mais informações no telefone 3959-1013 ou 9-97398965 em horário comercial.

Para visitar o Parque Florybal, a pessoa que estiver com o ingresso da Campanha do Alimento deve apresentar um comprovante de residência, podendo ser da cidade da troca ou da cidade vizinha e um documento com foto, ambos no mesmo nome. Sem a apresentação do comprovante o ingresso perderá a validade. Cada pessoa poderá trocar no máximo 5 ingressos, portanto, não é válido para excursões e grupos escolares.

A campanha tem validade até 26 de fevereiro de 2021 (exceto nos dias 13 até 16 de fevereiro). Os ingressos não serão aceitos após o término da data de vigência. Não será permitida a entrada com alimentos no Parque Florybal.