ENERGIA Notícia da edição impressa de 01/02/2021. Alterada em 01/02 às 03h00min PCH Forquilha IV está autorizada a funcionar no Norte do Estado

Foi publicada na edição do Diário Oficial da União do dia 29 a liberação, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para a operação comercial da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Forquilha IV Luciano Barancelli. Assim, a energia gerada pela PCH já pode ser disponibilizada no sistema integrado nacional (SIN).

A pequena central hidrelétrica está localizada no rio Forquilha entre os municípios de Maximiliano de Almeida e Machadinho, no Norte do Estado, e é um empreendimento das cooperativas Creral de Erechim, Coprel de Ibirubá, Ceriluz de Ijuí e a empresa Erechim Energia. Com investimento de R$ 78 milhões, a PCH tem uma potência instalada de 13 megawatts (MW). O empreendimento conta com uma subestação elevadora de tensão e uma linha de transmissão de 8,7 quilômetros. No total, foram gerados 250 empregos diretos e indiretos durante a construção da PCH.

"A construção da PCH foi concluída em, pouco mais de, 24 meses, o que destacou o empenho de todos os envolvidos, e também na importância que a usina tem, uma vez que é uma obra que trará benefícios a todos", explica o presidente da Creral, João Alderi do Prado, ressaltando que este não foi o único investimento na cidade. "Também foi construída, no município de Maximiliano de Almeida a subestação seccionadora, que agora será doada à RGE possibilitando uma melhoria no fornecimento de energia elétrica ao município e à região".

O objetivo da subestação seccionadora é fazer a integração da PCH Forquilha IV Luciano Barancelli ao Sistema Interligado Nacional, que congrega o sistema de produção e transmissão de energia elétrica no Brasil. O investimento nesta obra foi de R$ 7 milhões.

Alderi destaca que "a PCH Forquilha IV foi uma das vencedoras do leilão A-6, realizado em 2017, com a previsão de entrega para 2023, com esta liberação para operação comercial temos um período de dois anos de geração antes do início da entrega, que possibilita a venda dessa energia no mercado livre".

A autorização da operação comercial foi recebida com entusiasmo pelos envolvidos no empreendimento, uma vez que irá auxiliar no desenvolvimento dos municípios e na qualidade da energia elétrica disponibilizada aos usuários em toda a região.