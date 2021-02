Estado e Montenegro firmam convênio sobre a RSC-287

Uma parceria oficializada, no dia 28, entre o governo do Estado e a prefeitura de Montenegro, resultará em mais segurança aos motoristas que trafegam pelo acesso ao município via RSC-287. A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) assinaram o convênio com o município para intervenções no perímetro urbano.

O ato, realizado na Câmara de Vereadores, autoriza a prefeitura a executar melhorias, incluindo intervenções em duas rotatórias - conforme projeto elaborado pela EGR, com alterações propostas pelo município.

De acordo com o titular da Selt, Juvir Costella, os serviços contribuirão para agilizar a mobilidade urbana da cidade. "Com a assinatura do convênio, os motoristas terão maior fluidez no trânsito, com menos risco de acidentes", salientou.