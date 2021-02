Reformas em UBSs alteram atendimento em Venâncio Aires

Dois prédios de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Venâncio Aires estão em processo de reformas e ampliações, o que altera o atendimento à população. Em Vila Palanque e em Linha Travessa, o atendimento será readaptado até que as obras estejam concluídas. No dia 29, o prefeito Jarbas da Rosa visitou as duas unidades para verificar o andamento dos trabalhos e anunciar as alterações.

Em Vila Palanque, o posto foi deslocado para a Casa Paroquial enquanto acontece a obra. Uma servidora prestará atendimento diariamente e o ônibus da Unidade Móvel de Saúde foi adaptado para procedimentos. Além disso, terças e quartas-feiras, nos turnos da manhã e tarde, a população passa a contar com o atendimento de uma nova médica: Ana Cristina Eickhoff. A Unidade de Saúde de Vila Palanque será ampliada em quase 150 m2 e tem orçamento de R$ 357 mil.

Já em Linha Travessa, o prefeito Jarbas e a coordenadora administrativa dos Postos de Saúde, Vera Tuppel, reuniram a comunidade para detalhar como será o atendimento durante as obras de reforma do Posto, que há dois anos recebeu indicativo de interdição pelas rachaduras e, mesmo assim, funcionava normalmente. "Não podemos fechar os olhos para essa irresponsabilidade. Vamos encaminhar esse projeto de reforma e reabrir quando tivermos condições de atendimento", destacou o prefeito Jarbas da Rosa. No período, o atendimento será deslocado para o salão Gigante com a presença da médica Ana Cristina Eickhoff todas as quintas-feiras pela manhã.