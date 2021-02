Inspeção de produtos agropecuários de Caxias abre cadastro para laboratórios

Nesta segunda-feira (1), o Serviço Municipal de Controle de Produtos Agropecuários de Origem Animal de Caxias do Sul (Copas-POA), vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), abre prazo para credenciamento de laboratórios aptos a realizarem análises de amostras oficiais. O Copas-POA elabora o cronograma para coleta de amostras de água e de itens produzidos nas agroindústrias do município para análises microbiológicas e físico-químicas.

Serão cadastrados laboratórios para análises de água e de alimentos. Os alimentos-alvo das vistorias são produtos cárneos, lácteos, mel, ovos e pescados, bem como os seus derivados. Laboratórios que já têm cadastro para outras análises devem solicitar o cadastramento, bastando atualizar documentos e escopos. Contudo, aqueles laboratórios já cadastrados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) não precisarão participar do certame, pois já têm aval positivo do órgão.

A diretora do Copas-POA, Daniela Jacobus, explica que as 22 agroindústrias de Caxias do Sul têm seis laboratórios regularizados aptos para análises oficiais. "Em 2019, cadastramos dois laboratórios para análises de água, mas ainda temos necessidade de laboratórios que analisem produtos. Estamos abrindo o cadastramento de novos laboratórios para auxiliar as agroindústrias da região", revela. As análises, conforme Daniela, incluem teste contra fraudes e para verificar a adição de produtos excedentes, que fujam aos parâmetros ideais para consumo.

Os laboratórios interessados devem protocolar junto ao Copas-POA documentos que comprovem as certificações dos métodos utilizados, solicitando pareceres para as análises. Uma equipe da Copas-POA agendará visitas técnicas aos laboratórios para elaboração e emissão de um relatório de cadastramento. Os estabelecimentos aprovados serão conhecidos por meio de portaria emitida pela SMAPA no Diário Oficial do município. O cadastramento autoriza aos proprietários de agroindústrias o envio de amostras coletadas pelo Copas-POA aos laboratórios credenciados.

Os documentos necessários são: certificado de reconhecimento/acreditação do laboratório conforme critérios da norma NBR ISO/IEC 17025:2017, com escopo disponibilizado; certificado de registro do laboratório junto ao Conselho de Classe competente atualizado; certificado de Responsabilidade técnica do responsável pelo laboratório atualizado; alvará sanitário atualizado; e CNPJ.

Para se candidatar ao credenciamento, representantes dos laboratórios devem enviar os documentos ao Copas-POA, localizado na rua Moreira César, nº 1.686, bairro Pio X. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. O Copas-POA esclarece dúvidas nos telefones (54) 3290.3820 e (54) 98418.7843, ou e-mail copaspoa@caxias.rs.gov.br..

O prazo para cadastramento se encerra no dia 26 de fevereiro.