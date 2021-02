CONCURSOS Notícia da edição impressa de 01/02/2021. Alterada em 01/02 às 03h00min Imbé seleciona currículos para garis do Praia Limpa

A Prefeitura de Imbé está selecionando currículos para garis do projeto Praia Limpa. São 10 vagas com salário de R$ 1.366,99. Os candidatos devem ter Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 18 anos. A carga horária é de 30 horas semanais, com jornada das 4h às 10h da manhã.

Os currículos devem ser entregues na Secretaria Municipal de Administração, que fica no Centro Administrativo Municipal (Avenida Paraguassú, 1043 - Centro) até a próxima terça-feira (2 de fevereiro), das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.