Guias de ISS e taxas de fiscalização estão disponíveis em Parobé

A Secretaria da Fazenda de Parobé informa que estão disponíveis para retirada no portal do município, as guias relativas a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (alvará), Taxa de Fiscalização Sanitária e ISS Fixo. Essas taxas e ISS são relativas às atividades das PJ e PF situadas no município.

Os documentos podem ser consultados no endereço https://parobe.atende.net/, no link Serviços, na opção Emissão de Guias ISS/Alvará. Também é possível retirar pessoalmente no Setor de Fiscalização Tributária.

Mais informações pelo telefone 3543-8600, ramal 280.