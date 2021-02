Edital de seleção de professores em Taquara reúne 1.143 inscrições

Pela primeira vez na história de Taquara foi aberto um edital para a contratação de professores para atuarem na rede municipal de ensino. Foram 1.143 docentes inscritos para a seleção que está na fase de abertura dos envelopes e aferição das documentações. A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Carla Silveira, comemora o número de inscritos, ressaltando que, além de ser uma orientação do Tribunal de Contas, o objetivo maior desta seleção pública é a transparência na contratação de professores.

O processo seletivo está na segunda fase. A comissão avaliadora trabalha na pontuação dos professores, abrindo os envelopes e pontuando de acordo com os itens do edital que perpassam à formação, à qualificação, os cursos e as experiências. Esta etapa, segundo o diretor administrativo da SMECE, Ederson Iachinski, iniciou na quinta-feira, dia 28.