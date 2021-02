Fala Cidadão de Gramado será reativado nesta segunda-feira

Considerado um importante canal de comunicação entre a comunidade e a Prefeitura, o Fala Cidadão será reativado na próxima segunda-feira (1º). O canal ficou inoperante por alguns dias para o melhoramento nos processos internos e eficácia no atendimento à população. Neste período o atendimento estava sendo realizado diretamente nas Secretarias.

Para a secretária da Administração Juliana Fisch, o Fala Cidadão é uma ferramenta importantíssima para a Prefeitura de Gramado. "Quando criado o Fala Cidadão sempre foi referência na Administração e queremos torná-lo novamente um canal aberto e simplificado a todas as demandas da comunidade. Temos a incumbência de atender todas as solicitações sempre com agilidade e eficácia", destaca.

O telefone para contato direto com o Fala Cidadão é (54) 3286-2500.