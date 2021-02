Pacto Pelotas pela Paz reduz índices de criminalidade

O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) se reuniu no dia 28 para apresentar o relatório com os indicadores criminais de janeiro a dezembro de 2020. Tanto os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), quanto os Crimes Violentos Patrimoniais, registraram significativa queda.

Esses resultados positivos demonstram que o Pacto Pelotas pela Paz está atingindo seus objetivos no que tange a Segurança Pública e à prevenção da criminalidade no município. Avaliando o cenário 40 meses após a criação do Pacto, é possível afirmar que mais de 4 mil crimes foram prevenidos.

O encontro virtual também teve como intuito selar a primeira fase do projeto de Segurança Pública e fazer um balanço do que foi feito para, assim, traçar novos objetivos e realizar a manutenção daqueles que já existem. A prefeita foi enfática ao afirmar que o principal objetivo foi atingido: a proteção da sociedade pelotense.

O resumo comparativo entre 2019 e 2020 mostra que os CVLI - no qual estão incluídos o homicídio doloso, latrocínio, feminicídio, infanticídio, reação a assalto, encontro de cadáver com sinais de violência, morte em confronto com a Polícia e lesão corporal seguido de morte - diminuíram em 52,7%. Em comparação a 2017, a diminuição foi de 70%. Em 2020 foram registrados 35 delitos, enquanto que em 2019 foram 74. Já em 2018 e 2017, os números chegaram a 90 e 117, respectivamente.

No acumulado de registros de CVLIs, após 32 meses das ações de repressão focada do Pacto Pelotas pela Paz, houve uma diminuição de 50,3%. Sendo assim, 153 vidas foram preservadas. Entretanto, os únicos delitos que apresentaram aumento foram os feminicídios; em 2017 representou 0,9% (1) dos casos e em 2020 chegou a 8,6% (3).

Já os Crimes Violentos Patrimoniais abrangem o roubo a estabelecimento comercial e financeiro, roubo a transporte público, roubo a pedestre, roubo e furto a residência e roubo e furto de veículos. Dentro desses delitos, os dados que ganham destaque são os relativos ao roubo a pedestre e roubo de veículos. Isso porque a diminuição desses fatores são dois dos maiores objetivos do Pacto.

Em relação aos acidentes de trânsito em vias municipais, tanto aqueles com danos materiais, quanto os com vítimas fatais apresentaram redução, de 36% e 43%, respectivamente.