Educação Infantil retorna às atividades presenciais em Paraí

No momento, escolas municipais contam com 234 crianças matriculadas Prefeitura de Paraí/Divulgação/Cidades/JC

Na quarta-feira (27), alunos da educação infantil da rede municipal de ensino de Paraí, voltaram para as salas de aula. Após mais de 10 meses, em torno de 100 alunos, divididos entre as EMEIs Abelhinha e Espaço do Aprender, e da educação infantil turno integral da EMEF Mateus Dal Pozzo, retornaram para as atividades presenciais, com todos os cuidados necessários.

Na rede de Educação Infantil do Município, há no momento 234 crianças matriculadas, nas EMEIs Abelhinha, Espaço do Aprender e turno integral da EMEF Mateus Dal Pozzo.

A chegada dos alunos é feita de forma escalonada, mantendo o distanciamento. Já na chegada, é aferida a temperatura da criança e, no caso dos menores, algumas perguntas são feitas aos pais ou responsáveis, como por exemplo, se a criança apresentou sintomas gripais nas últimas horas. O ambiente escolar foi todo organizado para garantir o distanciamento social entre os alunos. Além de marcações no chão, as classes foram distribuídas respeitando o distanciamento.

Os ambientes de uso comum, como refeitório, sala de informática e biblioteca, também foram organizados para manter o distanciamento entre os alunos. Os bebedouros de água foram lacrados, e cada criança deve levar a sua própria garrafinha de água

Por serem pequenos, na faixa dos 04 meses aos cinco anos, os alunos da educação infantil de turno integral não têm a obrigatoriedade de utilizarem máscaras, mas são orientados frequentemente a manterem o distanciamento social e utilizarem o álcool gel para a higienização das mãos.

Para garantir o retorno seguro das atividades, os professores e demais profissionais da educação do município receberam uma série de orientações por meio da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Os pais, por meio da escola, também receberam orientação para a manutenção da nova rotina escolar.