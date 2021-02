Caxias do Sul é destaque nacional em inovação

Caxias do Sul é um dos destaques da quinta edição do Índice de Cidades Empreendedoras 2020, elaborado pela Endeavor em parceria com a Enap (Escola Nacional de Administração Pública). As 100 cidades mais populosas do Brasil são avaliadas em sete aspectos: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. No item inovação, Caxias do Sul levou a medalha de prata, ficando atrás somente de Florianópolis. Segundo o levantamento, o resultado do município deve-se "ao tamanho de sua indústria inovadora e ao número de patentes". O documento destaca a inovação como uma das alavancas do crescimento da indústria local nos últimos anos.

"Temos visto recentemente diversas iniciativas na nossa cidade que justifica esse resultado, tanto na área de tecnologia especificamente quanto em outros setores, que estão tendo um olhar de inovação para seus projetos e processos", afirma o prefeito Adiló Didomenico.

No ranking de cidades empreendedoras, Caxias do Sul ocupa a 29ª colocação, com um índice geral de 6,543160. A primeira colocada é São Paulo, com 9,505917 e a última é Caruaru, com 4,034871.