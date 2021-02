TURISMO Notícia da edição impressa de 03/02/2021. Alterada em 03/02 às 03h00min Vale do Taquari colhe resultados de ação com influenciadores

Atrativos turísticos de 20 municípios do Vale do Taquari fizeram parte de uma ação de divulgação digital inédita, capitaneada por Sebrae/RS e Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), como parte de um projeto que visa Promover o Turismo da região (Promotur).

Na campanha de branded content assinada por RSbloggers e Way Content, reconhecidos blogueiros de viagem gaúchos participaram de um roteiro de experiência nos diversos recantos da região, conhecendo sua história, cultura, gastronomia, áreas de lazer e ecoturismo.

As viagens ocorreram em outubro e novembro passado, com Anelise Zanoni (TravelTerapia), Eduardo Viero e Mônica Morás (Blog Eduardo e Mônica) e Francine Agnoletto (Viagens que Sonhamos). Todos os pontos percorridos por eles foram compartilhados em suas redes sociais (descritos ao final deste texto) e em seus sites. Como resultado, as cidades e estabelecimentos divulgados registraram crescimento na busca por reservas em passeios e experiências, de seguidores em redes sociais e, consequentemente, também nas vendas.

A entrega de conteúdo nos meios online ainda superou a expectativa em 447%. Para o Gestor de Projetos Coletivos do Sebrae RS dos Vales do Taquari e Rio Pardo, Diego Zenkner, a presença digital da região e empreendedores é fundamental para que o Vale do Taquari desponte ainda mais no turismo. "Este tipo de ação veio agregar em nossa estratégia, que é a de promover o turismo regional".

Além de dar mais visibilidade ao Vale do Taquari, a iniciativa buscou incentivar a retomada das viagens priorizando destinos regionais. Serviu ainda como estímulo aos negócios locais, reforçando sua responsabilidade em prover mais segurança aos turistas.

A divulgação foi dividida em etapas, que contemplaram: o anúncio da ação para a imprensa regional; as experiências de viagem sendo mostradas em tempo real por cada influenciador; posteriormente a publicação em blogs e redes sociais de fotos e vídeos com destaques e mais informações sobre os lugares visitados; a criação e divulgação de vídeos de IGTV reunindo as principais atrações de cada cidade; e para finalizar, um encontro virtual de feedback das organizadoras com todos os representantes dos municípios e empreendimentos integrantes.

"Além da grande visibilidade que tivemos neste período das visitas, a experiência gerou grande aprendizado para os empreendedores e governança, pois o feedback gerado nos mostrou o que precisamos melhorar e o que está bom. Com isso, podemos fazer novas ações para ajustar o que precisa ser melhorado e acelerar o que temos de melhor", declarou Zenkner.

O projeto Promotur segue em 2021 com inúmeras ações para promoção e captação de visitantes para a região. "Estamos trabalhando em outras ações para estimular as pessoas que viajam por conta (individualmente ou em família) e também os visitantes que viajam através de agências. O Vale do Taquari tem tudo para deslanchar no turismo, já vimos um aumento expressivo de visitantes no último ano e temos o potencial necessário para crescer ainda mais, tornando o destino uma das principais opções turísticas do Estado", confirma o Gestor do Sebrae/RS.

Um dos pontos altos da campanha foi a experiência do Trem dos Vales. O trajeto de cerca de 45 km - passando por paisagens exuberantes, 21 túneis e 15 viadutos - obteve nesta edição recorde de vendas e tickets esgotados com antecedência em pleno ano de pandemia e restrições.