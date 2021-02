Ivoti disponibiliza agendamentos de consultas pelo WhatsApp

O conforto do paciente e a praticidade na marcação das consultas. É com esse objetivo que a Secretaria de Saúde de Ivoti resolveu melhorar a forma de marcar os atendimentos aos pacientes.

Deste segunda-feira (1), a comunidade pode agendar as consultas da área da saúde também pelo WhatsApp. O secretário de Saúde, Marcelo Bernardes, explicou que serão dois números de whatsapp disponíveis para a população. "Neste período de transição, até o dia 31 de março, as pessoas também poderão agendar as consultas diretamente nos postos. A partir do dia 1º de abril, as consultas só serão marcadas pela Central de Agendamento", explicou ele.

A central está instalada junto a Secretaria de Saúde com funcionários exclusivos para esse serviço. Ela é responsável pelos agendamentos de consultas de TODAS as Unidades Básicas de Saúde, ou seja, o paciente será informado no atendimento a Unidade que estará disponível para consulta. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h sem fechar ao meio dia.

Os números para marcas as consultas por WhatsApp são: (51) 98608.1557 e (51) 99866.0747.Vale destacar que ainda estará disponível os agendamentos por telefone, no número 3563.6855 (ramais 334 e 339).