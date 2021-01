Sala do Empreendedor de Taquara ajuda na inscrição de MEIs

A Prefeitura Municipal de Taquara, através da Secretaria de Administração, Orçamento e Desenvolvimento Econômico, disponibiliza à comunidade um serviço de auxílio ao Microempreendedor Individual (MEI). Quem tem interesse em abrir um MEI, fazer declarações, alterações de cadastro, dar baixa ou sanar dúvidas referentes a todos os processos, pode ir até a Sala do Empreendedor, no prédio anexo à Prefeitura, das 7h45 min às 13h45min. Este serviço é oferecido, gratuitamente, visando ajudar pessoas que não sabem utilizar e não tem acesso ao meio online, oportunizando que também possam legalizar o seu empreendimento com CNPJ, previdência e uma carga tributária reduzida.

Para agilizar o atendimento, o empreendedor deve levar os originais do CPF, RG, título de eleitor, número de telefone, comprovante de residência, número da declaração de renda (caso tenha feito) e um endereço de e-mail que deverá ser acessado no momento da inscrição do MEI, para o acesso imediato a código enviado ao contato e que deve ser disponibilizado ao atendente para finalizar a inscrição.

O microempreendedor individual tem como despesa somente o pagamento mensal do Simples Nacional (DAS). Como benefícios terá um CNPJ; direito a auxílio-maternidade; afastamento remunerado por problemas de saúde; aposentadoria. E com o enquadramento no Simples Nacional, ficará isento de alguns tributos federais (PIS, Cofins, IPI e CSLL e, dependendo também do imposto de renda - sendo importante acompanhar as orientações específicas a este tributo).