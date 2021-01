Unidade Móvel de Saúde retomará atendimentos em Estrela

Comunidades do interior e outros pontos estratégicos da cidade e bairros voltarão a ser atendidos pela equipe de trabalho móvel a partir do dia 1 PREFEITURA DE ESTRELA/DIVULGAÇÃO/JC

Após um curto período de ausência utilizado para férias da equipe, manutenção do veículo e higienização dos equipamentos, será retomado a partir de segunda-feira, dia 1º de fevereiro, o atendimento médico clínico geral, de enfermagem e odontológico oportunizado pela unidade Móvel de Saúde de Estrela.

O atendimento na Unidade Móvel ocorrerá das 08h às 11h30min; e das 12h às 15h, em diferentes dias da semana e localidades, conforme quadro abaixo, atendendo de forma rotineira as localidades de Novo Paraíso, Delfina, Arroio do Ouro, São Jacó, Glória, Costão e as linhas Lenz, Wink, Geralda, Wolf e São José.

O atendimento clínico geral é realizado semanalmente e o serviço odontológico a cada 15 dias. O agendamento de consultas médicas e odontológicas devem ser realizadas pelos telefones 9 9575-6857 e 3981-1103.