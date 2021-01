Candelária lança Varal Solidário de Verão

A Prefeitura Municipal de Candelária, através da Secretaria de Assistência Social e Habitação, comandada por Aline Flores Steil, e o Departamento de Cidadania e Paisagismo, liderado pela primeira-dama, Cleonice Medeiros, lançaram na quarta-feira (27) o programa Varal Solidário de Verão, que prevê a distribuição de roupas para vulneráveis, que são colocadas em varais, e de onde a população pode retirar.

O varal teve início no dia 27, e a procura pelas peças de roupas foi razoável, muito por conta da chuva, e deve acontecer ainda por duas semanas. Os locais de distribuição serão sempre os mesmos, às quartas na Amândio Silva no Centro Aline Trindade, quintas no centro comunitário do Bairro Marilene e as sextas no Bairros Ewaldo Prass no CECOAS, sempre das 8h às 11h.