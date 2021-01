Concurso para técnicos em enfermagem em Santo Ângelo será neste domingo

Será realizada neste domingo (31), às 14h30, na URI Santo Ângelo, a prova do concurso público da Prefeitura de Santo Ângelo para os cargos de Técnico em Enfermagem e Técnico em Enfermagem - Estratégia de Saúde da Família (ESF) - para provimento de cargos e formação de cadastro reserva. São 284 candidatos inscritos para Técnico em Enfermagem e 181 para técnicos ESF.

O secretário municipal de Gestão de Recursos Humanos, Jorge Meirelles Corrêa, lembra que o concurso foi realizado em janeiro de 2020. Entretanto, a prova objetiva para os cargos foi anulada porque a empresa contratada havia aplicado o mesmo teor em exame realizado em outros municípios. Diante disso, foi marcada nova prova para este domingo.

O candidato deve apresentar-se no local com uma hora de antecedência, portando documento oficial com foto e seguir rigorosamente os protocolos de prevenção à Covid-19. A URI não distribuirá máscaras aos candidatos.

Apenas o candidato terá acesso ao local de aplicação das provas, sendo proibida a entrada de acompanhante ou outras pessoas estranhas. Não será permitido o acesso de veículos ao Campus. .

As provas serão realizadas nos prédios 9 e 20. O candidato deve portar apenas caneta esferográfica azul ou preta, de material transparente e, se quiser uma garrafa de água, já que os bebedouros estarão lacrados, e frasco de álcool gel, ambos transparentes e sem rótulo.

O gabarito será divulgado no dia 1º de fevereiro e o resultado preliminar no dia 5. O período de recursos irá de 6 a 10 de fevereiro e a divulgação do resultado no dia 24.