Caxias do Sul informa datas de provas de concurso

A Prefeitura de Caxias do Sul publicou nesta quinta-feira (28) o edital com as novas datas da prova objetiva para os candidatos inscritos no Concurso nº 01/2020. Eles serão divididos conforme o cargo para a realização do exame. No dia 7 de fevereiro será aplicada a prova para os candidatos aos cargos de Auxiliar de Infraestrutura, Fiscal Municipal, Médico em diversas especialidades, Médico Veterinário, Odontólogo em diversas especialidades, Técnico em Agrimensura, Técnico em Análises Clínicas e Técnico em Radiologia. Em 21 de fevereiro será aplicada a prova para os candidatos ao cargo de Agente Administrativo.

Os candidatos devem chegar ao local de prova com uma hora de antecedência. Os portões de acesso aos prédios serão fechados às 8h e às 14h respectivamente.

Os gabaritos preliminares serão publicados no dia 8 de fevereiro, partir das 8h, nos sites www.legalleconcursos.com.br e www.caxias.rs.gov.br. Possíveis recursos poderão ser interpostos no período de 9 a 11 de fevereiro.

Os locais e horário para a prova dos candidatos do cargo de Agente Administrativo, que será realizada no dia 21, serão divulgados posteriormente.