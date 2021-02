Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo ganha Central de Doações

Uma novidade para quem ajuda a causa do câncer infantojuvenil. O Hospital São Vicente de Paulo, em parceria com o Instituto do Câncer Infantil, inaugurou na quinta-feira (28), o Espaço Planeta Cura- uma sala de atendimento para parceiros, doadores e voluntários. O "Espaço Planeta Cura" foi criado para ser uma extensão aos contatos que já vem sendo realizados pelo ICI para arrecadação de recursos da criação da Unidade de Internação Especializada exclusiva para o tratamento do Câncer Infantojuvenil e será um local para que a comunidade possa conhecer o trabalho do Centro Oncológico, além de fazer suas doações. A inauguração contará com a presença do Dr. Fabiano Dallazen, do Ministério Público, entidade parceira na luta contra o Câncer Infantojuvenil.

O espaço localizado na rua XV de Novembro, 415, térreo, tem fácil acesso, e funcionará de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, sem necessidade de agendamento prévio (apenas para grupos de empresas que queiram visitar a instituição ou fazer doações maiores). Por lá, será possível receber materiais institucionais e da campanha, conhecer o trabalho desenvolvido no Centro Oncológico, além de ficar por dentro das novidades da ala oncológica.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), anualmente cerca de 8,4 mil crianças e adolescentes são diagnosticadas com câncer no Brasil. O HSVP é referência para o tratamento do câncer infantojuvenil para 216 municípios do Rio Grande do Sul, totalizando 2.076.312 habitantes.

O Hospital destinou uma área de 463,8 m², que será reformada e possibilitará a implantação de 15 leitos de internação, entre isolamento e enfermaria, que beneficiarão os pacientes infantojuvenis em tratamento oncológico. A meta é arrecadar R$ 1 milhão de reais. Além de mais conforto e ludicidade, o espaço terá equipamentos e infraestrutura adequada e profissionais especializados e na área atuando no atendimento.

A Central de Doações do ICI está entrando em contato com a comunidade e empresas da região de Passo Fundo, para realizar a captação de doações. No entanto, quem quiser fazer uma doação, pode entrar em contato pelo fone (51) 99230-9593. Aos interessados em colaborar e conhecer o Espaço Planeta Cura, basta procurar o Hospital a partir de quinta-feira, dia 28, nos horários de atendimento.