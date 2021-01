HUSFP em Pelotas inaugura serviços de combate à Covid-19

O Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP) inaugurou, na última terça-feira (26), dois novos serviços voltados ao combate da Covid-19. Em uma breve cerimônia organizada no espaço de estacionamento do Pronto Atendimento, gestores e colaboradores envolvidos no processo deram a largada às testagens drive-in e às coletas domiciliares.

As novidades chegam para complementar o atendimento do Laboratório Escola de Análises Clínicas (LEAC), visando oferecer um suporte maior à comunidade nos processos de coleta e realização de exames. A expectativa é de consolidar estes modelos dentro do hospital.

"A pandemia tem nos trazido uma nova realidade. As pessoas querem ficar menos tempo em ambientes fechados, e o drive-in vai ser uma alternativa muito interessante para esse público, que tende a crescer. E, assim, ampliando os serviços", acredita o diretor de assistência do HU, Edevar Rodrigues Machado Júnior.

O novo modelo de testagens drive-in está voltado tanto para realização de testes da Covid-19 quanto para outros exames laboratoriais. O grande diferencial é a comodidade em que o cliente realiza o procedimento: no conforto e na segurança de seu próprio veículo.

A entrada para o serviço ocorre via estacionamento do Pronto Atendimento, pela rua General Osório, 1.125, local em que está posta a estrutura de container. Ao chegar, o cliente faz o cadastramento e pagamento do exame, e na sequência, estaciona seu veículo em uma das vagas demarcadas para aguardar a equipe clínica realizar a coleta.

Os atendimentos são realizados de segunda a sábado, das 7h às 19h, sem fechar ao meio-dia. "Existem hoje dois módulos de atendimento. Um via telefone ou whatsapp, onde nós fazemos o agendamento do serviço, e outro em que o cliente pode comparecer diretamente no local, sem agendamento prévio", explica o responsável técnico do laboratório, Marco Saleh.

Uma vez realizado o exame, o cliente recebe login e senha para acessar o resultado através do site do HUSFP, seja por computador ou smartphone. A saída dos veículos é feita pela rua Marechal Deodoro, conforme sinalizam placas no local.

O lançamento oferece um preço especial de R$ 250,00 para realizar a testagem completa, composta pelos testes RT-PCR (sintomas recentes) e sorológico (sintomas tardios). Os resultados ficam prontos em até 24h após realização dos exames.

Também é possível realizar agendamento para coleta domiciliar de exames laboratoriais e exames da Covid-19. Para solicitar o serviço, é preciso entrar em contato com o LEAC através de ligação ou whatsapp pelo (53) 98154-5412 e agendar uma visita da equipe técnica em casa. Não há nenhuma taxa adicional a ser paga neste modelo.

O transporte dos exames será realizado em uma motocicleta personalizada e com liberação da Vigilância Sanitária. "Fizemos as adaptações na moto para que as amostras ficassem em um compartimento, os resíduos em outro, e os EPIs necessários para fazer a coleta em outro compartimento separado. Nosso veículo tem painéis de segurança, rótulos e já está de acordo com todas as legislações", explicou a responsável técnica de transporte, Rosimeri Souza.

A motocicleta é fruto de uma doação de Júlio Moura, servidor público aposentado e que recentemente esteve internado se recuperando da Covid. Por conta de seu ato de solidariedade, Júlio recebeu uma placa em homenagem diretamente das mãos do diretor de gestão do HU, Maurício Karini. "Existem muitas pessoas enfermas em suas residências, e fica muito incômodo para elas se locomoverem até o hospital. É algo que me deixa muito contente em saber que estamos fazendo o bem para as pessoas. Nada pode deixar um ser humano mais feliz do que fazer o bem ao próximo", disse.