Seguem as tratativas para retorno do passe livre de idosos em Imbé

As tratativas para o retorno do passe livre de idosos nos ônibus que fazem as linhas municipais avançaram ainda mais. A secretária municipal da Mulher e Direitos Humanos, Daiana Godoy, esteve reunida com a direção da empresa Boto Tur para falar sobre o assunto, que já vem sendo debatido desde dezembro do ano passado.

Devido a pandemia da Covid-19, o Decreto Municipal 3.673/20 suspendeu a gratuidade da passagem aos maiores de 65 anos nos ônibus da empresa, para evitar a circulação dos idosos, que estão entre os principais grupos de risco de contaminação da doença. "A volta do passe livre será gradativa, contemplando primeiro uma das três linhas disponibilizadas pela Boto Tur", informou a secretária.