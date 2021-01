Lajeado procura melhorar projeto de duplicação da BR-386

A Prefeitura de Lajeado está solicitando melhorias no projeto de duplicação da BR-386. Em reunião virtual nesta quarta-feira (27), o prefeito Marcelo Caumo, o secretário municipal do Planejamento e Urbanismo Giancarlo Bervian e o engenheiro Isidoro Fornari apresentaram os pedidos de ajuste à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que é responsável pela concessão do trecho à iniciativa privada. O objetivo da conversa foi requisitar melhorias, como a inclusão de mão dupla sobre duas travessias da BR-386 que no projeto estão propostas como mão simples.

As travessias em que foi solicitada a mão dupla são as que ficam na altura do bairro Montanha (próximo ao Guincho Sansão) e no acesso ao bairro Olarias (na altura da Florestal Alimentos). A ANTT disse que solicitará informações sobre o projeto à CCR, que é a concessionária do trecho e responsável pelas obras.