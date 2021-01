Praças esportivas e ginásio terão melhorias em Santo Ângelo

O Ministério da Cidadania liberou mais de R$ 1 milhão para a modernização do sistema de iluminação pública de quatro praças esportivas da cidade e do Ginásio Municipal Marcelo Mioso. O anúncio foi feito na quarta-feira (27), pelo prefeito em Exercício, Volnei Teixeira, e pelo secretário de Planejamento, Vinicius Makvitz, em vistoria à quadra do Marcelo Mioso, acompanhados do secretário de Cultura e Esporte, Marco André München, e da diretora da pasta, Marcela Waszkiewicz; e do engenheiro da prefeitura Cléberson Taborda.

Segundo Makvitz, foram liberados R$ 1.189.302,85 que estavam represados no Ministério da Cidadania desde maio do ano passado e são oriundos de convênios articulados pelos deputados federais Osmar Terra e Darcísio Perondi, para a substituição de luminárias de alta pressão por tecnologia LED nas praças esportivas dos bairros Haller, Missões, Ghellar e Oliveira, além do ginásio municipal.

O início das obras foi autorizado pelo prefeito Jacques Barbosa, ainda em 2020, mas o repasse dos valores foi suspenso em razão das restrições do período eleitoral. Os investimentos são de cerca de R$ 1,5 milhão, com recursos federais mais contrapartida financeira do município.

As obras de reforma geral e substituição do piso do Ginásio Marcelo Mioso já estão concluídas e a disponibilização dos recursos para a substituição da iluminação, deverá liberar o uso da quadra, a partir de março. A próxima etapa, prevista para ser executada no mês de fevereiro, é a substituição da rede de energia elétrica e a instalação das novas luminárias LED no espaço poliesportivo.

A expectativa da Secretaria Municipal de Planejamento agradou o secretário de Esportes, Marco André München, que já trabalha um plano de ação para a retomada das competições esportivas em Santo Ângelo, a mais de dez meses em função da pandemia do novo coronavírus. No entanto, alertou que o estágio da pandemia no município em março, também será levado em consideração para a volta dos torneios de esportes coletivos.

A liberação de recursos pelo governo federal impulsionará as obras de reforma geral e de instalação de um novo e moderno sistema de iluminação nas praças José Carlos Kist (Missões); Raimundo Ribeiro (Haller); Raul Oliveira (Oliveira); e Três Mártires (Ghellar). A previsão do secretário Vinícius Makvitz é de que as obras sejam retomadas nos próximos dias, oferecendo novos e modernos espaços esportivos aos santo-angelenses.