Acidentes de trânsito diminuem significativamente em Pelotas

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), 2020 ficou marcado como um ano de significativa diminuição no índice de acidentes de trânsito em Pelotas. No comparativo com 2019, houve uma queda de 43% no número de acidentes com vítimas fatais nas vias municipais, enquanto aqueles com danos materiais reduziram 36%.

Para a prefeita Paula Mascarenhas, os resultados positivos são recebidos com muita satisfação. Ela ressaltou a presença ativa da Secretaria de Transporte e Trânsito na ampla política de segurança pública de Pelotas.

"Certamente as Operações Integradas - de que participam os agentes de trânsito -, a fiscalização e maior orientação aos motoristas têm trazido esse efeito extremamente positivo na preservação de vidas aqui no nosso município", defendeu.

Foram registrados 26 acidentes com vítimas fatais em 2020, enquanto que, em 2019, houve 46. Já em 2018 e 2017 foram, respectivamente, 29 e 23 registros. Considerando que em 2010 o Município contava com 52 ocorrências, houve uma redução de 50% no número de vítimas. É uma década de ação e redução dos acidentes de trânsito. Esses acidentes são atendidos pela Brigada Militar.

Em relação aos acidentes com danos materiais (quando não há lesão), foram registradas 1.687 ocorrências em 2020. Em 2019, esse número era de 2.613. Já em 2018 foram 2.524 acidentes, e em 2017, 2.582. Nesse tipo de acidente, os agentes de Trânsito são responsáveis por registrar o Boletim de Ocorrência.

"É uma satisfação porque a gente salva vidas, são vidas poupadas no trânsito", afirmou o secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al Alam. Segundo ele, essa redução expressiva no número de acidentes pode ser atribuída a vários fatores, como às Operações Integradas e às demais ações específicas de trânsito.

Al Alam explicou que, normalmente, as ocorrências com vítimas fatais são associadas à velocidade, taxa alta de alcoolemia ao volante e imprudência por parte dos motoristas, dentre outros fatores. Por isso, a STT tem atacado esses fatores com uma maior fiscalização. Além disso, um fator essencial foi a maior conscientização da população.