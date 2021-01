Esteio seleciona comerciantes para Feiras do Produtor

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SMDEMA), recebe, nesta quinta (28) e sexta-feira (29) documentação para seleção de cinco comerciantes para as Feiras do Produtor, que são realizadas em quatro diferentes dias da semana nos bairros Centro (duas edições), Santo Inácio e Novo Esteio.

A inscrição deve ser feita das 12h30min às 17h30min na SMDEMA, que fica junto à sede da Prefeitura de Esteio (Rua Eng. Hener de Souza Nunes, 150). Para se inscrever, é necessário apresentar cópia de documento de identidade e CPF, comprovante atualizado de endereço residencial e também certificado de curso de boas práticas para manipulação de alimentos, quando da comercialização deste tipo de produto.

Será dado prioridade para comerciantes que trabalhem com produtos ainda não vendidos nas feiras ou aqueles que têm uma procura maior por parte dos compradores. Mais informações pelo telefone 3433-8144.

As feiras comercializam hortifrutigranjeiros, produtos coloniais, floricultura e têm espaço para a venda de produtos artesanais do projeto de “Inclusão Produtiva” da SMDEMA. O setor de Desenvolvimento Econômico presta assessoria aos comerciantes. No ano passado, a Prefeitura começou a organizar as feiras do Novo Esteio e da Rua da Figueira, no Centro, duplicando o número destes eventos na cidade.