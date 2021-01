Nova Hartz recebe R$ 90 mil em verba para escolas

Através de emenda parlamentar, aprovada no Orçamento do Estado, o deputado Dalciso Oliveira (PSB) destinou recursos na ordem de R$ 90 mil para investimentos em educação na cidade de Nova Hartz. O parlamentar fez a entrega oficial dos valores pagos na terça-feira (26).

Uma das instituições de ensino contempladas foi a Escola Elvira Jost. O montante de R$ 60 mil será destinado para reformas no ginásio poliesportivo. Dalciso foi recebido pela diretora Rosa Maria e a vice-diretora Helen, para quem entregou oficialmente a emenda. "Nossa prioridade é garantir qualidade de saúde e educação nos municípios do Vale do Paranhana", afirmou o parlamentar. A diretora agradeceu em nome da comunidade escolar, salientando que o ginásio antes de sua gestão estava abandonado e, embora tenham ocorrido algumas obras de recuperação, ainda há muitas melhorias a realizar e o recurso será fundamental neste momento.

A segunda instituição que também recebeu o recurso foi a escola Germano Hessler. Dalciso fez a entrega para a diretora Nelda Werckausen e pelo Presidente do CPM, Alcides. Conforme o parlamentar, o valor de R$ 30 mil será investido na infraestrutura da escola. "Ainda em 2019 estivemos reunidos aqui e recebemos esta demanda que prontamente entrou nas prioridades da ação do mandato. Estamos sempre à disposição para contribuir para o desenvolvimento da nossa região", destacou o deputado. A diretora agradeceu a atenção do deputado para ajudar a comunidade nestas melhorias.