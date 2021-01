Escola rural de Dom Pedrito terá ensino médio em 2021

Após aprovação no Conselho Estadual de Educação, em dezembro de 2020, foi confirmada a implantação do ensino médio na Escola Risoleta de Quadros, em reunião na Secretaria Estadual da Educação, no dia 26. Cerca de 30 alunos serão contemplados com o ensino médio na instituição, escola rural localizada na Vila de São Sebastião, em Dom Pedrito.

A conquista é resultado de esforços da comunidade escolar, representada pela diretora da escola, Neusa Biaggi, com a parceria do prefeito Mário Augusto de Freire Gonçalves, do Legislativo Municipal com a iniciativa da vereadora Rosemeri Martins e com a interlocução do deputado estadual Issur Koch (PP).

Com a confirmação do ensino médio, a escola passa a atender em dois turnos, o quadro de professores será analisado na 13º CRE de Bagé e as rematrículas podem ser feitas a partir dos primeiros dias de março deste ano.