Canoas terá setor de Inteligência e Análise Criminal

O enfrentamento ao crime em Canoas contará com um setor de Inteligência e Análise Criminal, que vai coletar e processar dados sobre a criminalidade, compartilhar as informações entre as forças de segurança que atuam no município, orientar e apresentar diretrizes de atuação para a Guarda Municipal.

A Diretoria de Inteligência e Análise Criminal vai integrar a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Canoas e será comandada por Gilmar Puhl Tormes, que atuou durante 27 anos na Polícia Civil. "Os indicadores de criminalidade serão tratados com ferramentas inteligentes, auxiliando o trabalho dos gestores e aperfeiçoando as atividades realizadas pelas forças de segurança", explica Tormes.

O secretário da Segurança Pública de Canoas, delegado Emerson Wendt, explica que a integração nos dados vai acontecer entre a Guarda Municipal, Polícia Civil, Brigada Militar, Susepe e outras instituições parceiras da Segurança Pública no enfrentamento à criminalidade. "Precisamos fomentar uma cultura de inteligência para que seja possível realizar uma análise qualificada das informações e gerar conhecimento sobre a criminalidade. Com isso, poderemos atuar nas manchas criminais do município, aumentando a segurança e a qualidade de vida dos canoenses", relata o delegado Emerson.

O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mário Souza, afirma que o investimento em tecnologia é fundamental para a integração entre as forças de segurança, como o espelhamento das câmeras de segurança do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para a Polícia Civil.