Estação de Tratamento de Esgoto central em Bagé é preparada para entrar em funcionamento

A Estação de Tratamento de Esgoto central (ETE) de Bagé está recebendo melhorias a fim de estar preparada para quando entrar funcionamento. Foi realizada a limpeza e manutenção das salas e dos laboratórios, além da roçada na área externa do local.

Para iniciar a operação, a ETE aguarda a conclusão da Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE), que está sendo construída ao lado do cemitério. Quando todo o sistema estiver concluído, Bagé terá índices superiores à grande parte das cidades brasileiras: 80% de esgoto coletado e quase 50% de tratado. Somente resta a finalização da obra da EBE para a cidade atingir este patamar. Conforme a área de Projetos do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), cerca de 60% da Estação já foi executada.

A EBE tem a finalidade de conduzir os efluentes até a ETE. Também foi implantada uma rede de interceptores que coleta o esgoto em diversas áreas da cidade. Esta etapa já está concluída.

Todas as fases da construção foram executadas com recursos do governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com contrapartida do município de Bagé. O investimento total na obra é de R$ 4.183.145,93.