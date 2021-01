ESPORTES Notícia da edição impressa de 29/01/2021. Alterada em 29/01 às 03h00min Westfália instala academia ao ar livre em localidade do interior do município

A localidade de Linha Frank foi a primeira do interior de Westfália a receber sua academia ao ar livre. O projeto compreende um total de quatro espaços para a prática esportiva e, assim, também beneficiará outras três comunidades: Linha Paissandu, Linha Berlim e Linha Berlim Fundos, recebendo, cada uma delas, 12 aparelhos de ginástica.

Em Linha Frank, os equipamentos foram instalados na quinta-feira, dia 21 de janeiro. O projeto de implantação das academias ao ar livre conta com emenda parlamentar do deputado federal Pompeo de Mattos (PDT) - Contrato de Repasse nº 875109, e o fornecimento e a instalação dos aparelhos é realizada pela empresa TAY.IC Comércio de Equipamentos Esportivos Ltda, de Erechim, vencedora da licitação.

Os equipamentos das quatro academias ao ar livre que compreendem o projeto representam um investimento total de R$ 49.909,00, sendo padronizados - todas serão iguais. Serviços de limpeza, ajustes e regularização dos terrenos, bem como preparação e concretagem da base, são de responsabilidade do Município.

Na localidade de Linha Frank, a academia ao ar livre fica situada nas imediações do Centro Comunitário e da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Bandeirantes. O prefeito de Westfália, Joacir Antônio Docena, e o vice-prefeito Clécio Spellmeier acompanharam a instalação dos equipamentos de ginástica na semana passada. "No interior, implantaremos quatro espaços para a prática de exercícios físicos. A intenção é aperfeiçoar estes locais e torna-los espaços de convivência para toda a família, atendendo, também, a um pedido das localidades do interior. Aos poucos, vamos implantando e melhorando", enalteceram eles.

A intenção é, também, revitalizar os espaços públicos já existentes no Centro do Município. E isso, aos poucos, será colocado em prática. A Praça da Amizade, por exemplo, requer melhorias na sua estrutura, especialmente nos brinquedos voltados ao público infantil e no campinho de areia. Passada a revitalização da estrutura, ainda almeja-se promover iniciativas que motivem as famílias westfalianas a utilizar ainda mais este espaço, seja para momentos de lazer ou para a prática esportiva, uma vez que o local também conta com ampla academia ao ar livre.

À nova praça, em implantação nas proximidades do Parque Municipal de Eventos, pretende-se dar andamento. O projeto estrutural do local já está pronto e, aos poucos, as obras acontecerão, sendo mais um local para momentos de lazer em família. Neste ambiente, haverá chimarródromo e sanitários.