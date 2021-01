ASSISTÊNCIA Notícia da edição impressa de 28/01/2021. Alterada em 28/01 às 03h00min CRAS de Minas do Leão retoma atividades para crianças e jovens

O CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) de Minas do Leão retomará suas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes. Os usuários que já frequentavam estas atividades podem se dirigir ao CRAS, para que sejam dadas as instruções de como será o funcionamento neste período de pandemia.

Inicialmente, terão prioridade os usuários já cadastrados nos grupos. Os demais interessados deverão agendar uma entrevista junto ao técnico do CRAS responsável pelo SCFV, para que seja feito o cadastro e avaliação de cada caso. O contato pode ser feito pelo telefone (51) 3694.1158, ou presencialmente no CRAS.