Sindilojas Gravataí e Senac oferecem teste para Covid-19

Em parceria com o Sesc/Senac Gravataí, o Sindicato Varejista do Comércio de Bens e Serviços de Gravataí realiza teste rápido para Covid-19, na sede da entidade, no dia 8 de fevereiro, segunda-feira, das 09h às 17h, na Rua Adolfo Inácio de Barcelos, 336.

Segundo o diretor do Senac Gravataí, Gidião Monteiro, a ação tem por objetivo reforçar e intensificar a testagem do Covid-19 para pessoas da comunidade que apresentam sintomas a fim de buscar o tratamento adequado o quanto antes. "A aplicação será por conta da equipe de enfermeiros do Senac e os resultados serão encaminhados para a Vigilância Sanitária do município".

Serão verificados os resultados das testagens para se obter dados de pessoas assintomáticas, positivadas ou negativadas para o coronavírus. Conforme o presidente do Sindilojas, José Rosa, os testes serão realizados de forma responsável e segura. "Esta ação é fundamental para descartar hipóteses ou confirmar a presença do vírus para que, caso necessário, seja iniciado o medicamento apropriado", revelou.

Para associados, o teste custa R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 40 (quarenta reais) para não associados. O atendimento será por agendamento pelo telefone (51) 3488-4586.

Esse teste identifica a resposta do organismo à infecção pela COVID-19, ou seja, o anticorpo. Basicamente, esse tipo de exame aponta se a pessoa teve ou não contato com o vírus.