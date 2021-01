Barragem da Arvorezinha em Bagé recebe outorga e autorização para construção

Documentos eram necessários para obras do Exército no reservatório /Deividi Leonel/Divulgação/JC

Nesta terça-feira (26), o município de Bagé teve mais uma conquista para o início da obra da Barragem da Arvorezinha. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA), através do Departamento de Recursos Hídricos (DRH), emitiu a outorga de uso de água e a autorização para a construção do reservatório. Estes documentos eram necessários para o Exército Brasileiro começar a obra.

Emílio Mansur, superintendente operacional do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), foi o responsável pela documentação enviada ao DRH. "Foi feita a audiência remota e, após, apresentado o resumo do projeto executivo", explica o engenheiro.

Agora somente falta a aprovação do material enviado ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) atendendo à ultima nota técnica da instituição. Depois disso, o município estará apto a assinar o convênio com o Exército. "Estamos somente aguardando a aprovação do Ministério, pois todos os outros trâmites já foram concluídos", destaca o engenheiro Eduardo Mendes, diretor do Daeb.