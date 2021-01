Aulas presenciais retornam em fevereiro em Gramado

Prestes a completar um ano da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Gramado, através da Secretaria de Educação definiu na semana passada, durante reunião do Comitê de Gestão do Combate à Covid-19 com o Conselho Municipal de Educação e o Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, que as aulas presenciais serão retomadas a partir do dia 22 de fevereiro para o ensino fundamental da rede municipal, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e séries iniciais e finais.

De acordo com a secretária da Educação, Simone Tomazelli Andreis as turmas de ensino fundamental, séries iniciais e finais, terão carga horária e públicos reduzidos semanalmente. As turmas serão divididas para seguir e manter os protocolos de higiene e segurança com 50% a cada semana, nos horários das 7h30 às 10h30 para os matriculados no turno da manhã, e das 13h30 às 16h30 para os alunos matriculados à tarde, totalizando as três horas diárias.

No dia 1º de março iniciam as turmas de educação infantil, incluindo o pré I, pré II e maternal II. De acordo com a secretária, o retorno será gradual uma semana após o ensino fundamental para que as escolas possam higienizar os ambientes e materiais que serão utilizados pelos alunos e organizar o atendimento com os profissionais das escolas.

Em todos os níveis educacionais, Gramado soma mais de 5 mil alunos, mas o maior receio está sobre o retorno dos estudantes da educação infantil. "Imaginamos a ansiedade, demanda e necessidade dos pais para voltar a trabalhar e também pela questão da aprendizagem, mas também não podemos pecar pela falta de cuidados. Na educação infantil são crianças muito pequenas e precisamos muita cautela para que no futuro não ocorra um novo fechamento das escolas", destaca a secretária.

Os alunos das turmas pré II serão os primeiros da Educação Infantil a retornarem em 1º de março, uma semana após o retomo das turmas do ensino fundamental. No entanto, como são atendidos nas escolas de ensino fundamental, deverão seguir as logísticas destas instituições, uma vez que utilizam do mesmo transporte escolar. Já as turmas do pré II que são atendidas em escolas estaduais retornarão no dia 08 de março e seguirão os cronogramas destas instituições, já que são utilizados o mesmo transporte escolar e a alimentação dos demais estudantes.

Segundo Simone, as turmas de maternal II e pré I terão o retorno previsto para o dia 1º de março, nas escolas de educação infantil, com público e carga horária reduzidos conforme cronograma. Inicialmente as turmas serão divididas em dois turnos. "Serão 50 % dos alunos pela manhã, das 7 h às 12 h, e 50% à tarde, das 13 h às 18 h, totalizando cinco horas diárias de atendimento presencial", esclarece.

De acordo com as orientações da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime), Conselho Municipal de Educação de Gramado e o Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, as turmas de berçário I e II e o maternal I da educação infantil da rede municipal devem retornar somente quando houver vacinas disponíveis.

Os alunos das turmas de maternal I deverão retornar as salas de aula no dia 22 de março, obedecendo os critérios de público e carga horária reduzidos. "Os alunos destas turmas serão divididos em dois turnos, diariamente, de segunda a sexta-feira, para seguir os protocolos de higiene e segurança. 50% dos alunos das turmas pela manhã, sempre das 7 h às 12 h, e 50% à tarde, das 13 h às 18 h, totalizando cinco horas diárias de atendimento presencial", esclarece.

As turmas de berçários I e II serão as últimas a voltar no dia 22 de março. Assim como definido para as demais turmas da educação infantil, os alunos também serão divididos em dois turnos, diariamente, de segunda a sexta-feira, com o objetivo de respeitar os protocolos de higiene e segurança. Estarão em salas de aula 50% dos alunos pela parte da manhã e a tarde. Os horários serão das 7 h às 12 h e das 13 h às 18 h, totalizando as cinco horas de atendimento presencial.