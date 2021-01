Sicredi Vale do Rio Pardo distribui gibis de educação financeira da Turma da Mônica

Cooperativa fará a entrega de 500 kits exclusivos com as revistas /Sicredi VRP/Divulgação/JC

Integrante do Programa Cooperação na Ponta do Lápis, uma ação da Sicredi Vale do Rio Pardo vai distribuir gratuitamente gibis que abordam a educação financeira de maneira diferente, lúdica e interativa. Ao todo serão 500 kits exclusivos com as revistinhas da Turma da Mônica. Para solicitar o material, os interessados devem se cadastrar pelo formulário disponível em https://bit.ly/3i9nD6Z ou nas redes sociais da Cooperativa. A edição das revistas em quadrinhos é fruto de uma parceria, que teve início em 2019, entre o Sicredi e a Maurício de Sousa Produções (MSP).

Conforme a analista de Programas Sociais da instituição cooperativa, Glaucia Cabral Moraes, a ação tem como objetivo, trazer para as crianças o contato com a temática da educação financeira através do acesso à leitura de gibis educativos com a temática. "Aprender sobre educação financeira é essencial. E esta iniciativa é uma entre tantas outras que vamos realizar durante o ano para fomentar ainda mais este importantíssimo assunto nas comunidades de atuação da Sicredi Vale do Rio Pardo", destaca.