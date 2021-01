Protásio Alves altera valor de UFM para o exercício 2021

O município de Protásio Alves utilizava como referência para os serviços públicos, Imposto Territorial Urbano (IPTU), horas máquinas, taxas de alvarás e outros, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) que em 2020 chegou ao patamar de 23,14%.

Para adequar a Unidade Financeira do Município (UFM), a administração municipal enviou à Câmara de Vereadores, o projeto de lei que adota no exercício 2021, o Índice Nacional do Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) que foi de 4,52% na soma dos últimos 12 meses.

"Se continuássemos a usar o IGP-M, todos os serviços públicos teriam o reajuste de 23,14%. Assim, com a aprovação unânime dos vereadores em sessão extraordinária, adequamos à realidade econômica e que favorece a população", destaca o secretário de Administração e da Fazenda, Darlei Cecchin.

O prefeito Itamar Girardi explica que não há renúncia de receita, porque a contabilidade havia previsto para o orçamento de 2021, o aumento menor que o IGP-M.

"O projeto de lei foi estruturado com o aval da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Seguimos o que determina a lei sem onerar os cidadãos, considerando também o atual cenário em meio à pandemia", ressalta Itamar.