Lajeado celebra 130 anos e lança marca comemorativa

Nova imagem lembra as ondas do Rio Taquari, onde a cidade foi originada como colônia no século XIX /PREFEITURA DE LAJEADO/DIVULGAÇÃO/JC

Nesta terça-feira (26) o município de Lajeado completou 130 anos. A data foi celebrada com um evento realizado pela manhã no Largo da Prefeitura. Na ocasião, foi apresentada uma marca comemorativa ao aniversário, que será usada ao longo do ano em materiais da Prefeitura para relembrar a efeméride.

Em razão da pandemia, o evento foi breve, e contou com a participação do prefeito Marcelo Caumo, da vice-prefeita Gláucia Schumacher, secretários municipais, vereadores e lideranças de entidades.

A cidade foi fundada em 1855 como uma colônia. Depois, surgiu o povoado, que se desenvolveu com a construção de um engenho na área onde fica hoje o Parque do Engenho. Em 1891, a localidade desmembrou-se de Estrela, o município mãe, surgindo então a cidade de Lajeado. Por isso, o ano de 1891 é a referência para o aniversário da cidade.

No evento, o vereador Isidoro Fornari, que é servidor concursado do município e é também presidente da Câmara de Vereadores, salientou o desenvolvimento da cidade ao longo dos últimos 30 anos, período em que está atuando na Prefeitura. O prefeito, em sua fala, mencionou a importância dos antepassados na construção do presente.

"Muitas pessoas são responsáveis por este crescimento ao longo de todos estes anos. Hoje compete a nós escrever os próximos capítulos, começar a desenhar o futuro que pretendemos para as nossas crianças. Este compromisso é compartilhado com toda a comunidade", disse o prefeito.

Durante o evento, foi inaugurado um painel à frente da Prefeitura com a nova logomarca comemorativa ao aniversário de 130 anos do município. A marca traz linhas onduladas que representam o Rio Taquari, onde originou-se a cidade. As linhas onduladas também estão presentes na parte inferior do brasão do município, então representam também uma conexão com o passado.

Tanto na marca comemorativa quanto no brasão, as ondas valorizam a relevância do Rio Taquari para o desenvolvimento do município e simbolizam, também, a sintonia entre os diversos atores da comunidade. São também um compromisso do município em retomar seu olhar em direção ao rio, o que vem sendo feito com novos investimentos junto a este trecho e com projetos de embelezamento que deverão tomar forma nos próximos meses, gerando a valorização desta área natural.

Na marca, há ainda o slogan "Orgulho da Nossa Gente", que tem dois significados: indica que o município tem orgulho de sua gente, das realizações e conquistas até aqui, e ao mesmo tempo, aponta também que as pessoas que nasceram em Lajeado ou escolheram a cidade para viver têm orgulho deste lugar.

A nova marca não substitui o brasão, mas será usada ao longo do ano em materiais do município e também está à disposição de qualquer instituição ou entidade que deseje. A marca dos 130 anos pode ser acessada aqui.

Nos próximos dias, um selo comemorativo usando a marca será apresentado pelos Correios. Outros eventos já estão programados ao longo do ano para celebrar os 130 anos. Entre eles, uma exposição fotográfica com fotos antigas do município e uma nova etapa do projeto "Arte na Cidade", quando artistas plásticos poderão fazer intervenções e expressar sua arte em espaços físicos do município tendo os 130 anos como tema.

Um vídeo comemorativo aos 130 anos do município de Lajeado está sendo divulgado nas redes sociais da Prefeitura. No vídeo, fotos antigas buscadas no Arquivo Histórico Municipal retratam momentos e fatos curiosos da história da cidade. Mostra, também, que o trabalho dos antepassados trouxe a cidade até aqui. Servidores públicos concursados foram convidados a participar para representar a comunidade. Uma versão reduzida do vídeo está sendo veiculada na televisão.