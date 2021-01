Farmácia Municipal de Parobé atenderá em novo endereço

A Farmácia Municipal de Parobé atenderá em novo local a partir da próxima segunda-feira, 1º de fevereiro. O endereço será na Avenida das Nações, 520, no antigo prédio do Caps. Para a mudança, a Farmácia Municipal e do Estado estarão fechadas na quinta e sexta-feira, dias 28 e 29.

Segundo o prefeito Diego Picucha a mudança visa atender melhor a comunidade. "Desde que assumimos a gestão, temos investido muito na qualificação, ampliação de atendimento e aquisição de medicamentos. Sem dúvidas, esse novo espaço qualificará o atendimento a nossa comunidade, facilitando a vida das pessoas que utilizam estes serviços", destaca Picucha.

O telefone da Farmácia Básica é 3543-8676, e do Estado é 3543-8675. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.