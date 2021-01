Imbé não terá festividades oficiais em homenagem a Iemanjá

As festividades oficiais da Prefeitura de Imbé em homenagem a Iemanjá, orixá considerada "Rainha do Mar" para os umbandistas, foram canceladas devido à pandemia de Covid-19. A Secretaria Municipal de Turismo, Desporto, Indústria e Comércio (SETUR) informa que está conversando com os babalorixás ao longo da semana, informando as restrições para trabalhos religiosos na orla.

Conforme o titular da pasta, Uiraçu Pinto, estão proibidas montagens de estruturas, como tendas e pirâmides, por exemplo, além de restritas as concentrações de público. As atividades podem contar com o número máximo de 10 pessoas.