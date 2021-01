Festa da Melancia movimentou Parobé

A 15ª Festa da Melancia de Parobé, que ocorreu de 15 a 24 de janeiro na Rua Coberta da Praça Primeiro de Maio, teve como objetivo fomentar a economia local com a comercialização de produtos advindos da agricultura familiar, valorizando as potencialidades locais, incentivando e apoiando a geração de renda e a expansão dos negócios nas pequenas propriedades rurais do município.

Quinze produtores locais comercializaram, além da melancia e seus derivados, produtos coloniais como milho verde, sucos, caldo de cana, pastéis, orquídeas, entre outros. A Festa foi promovida pela Associação dos Produtores Rurais e Piscicultores de Parobé (APROP), com apoio da Prefeitura de Parobé e da Emater.