São Miguel das Missões busca parceria da URI

No dia 22, o prefeito de São Miguel das Missões, José Roberto, a secretária de Educação Simone Clarice Fontana da Luz e o assessor Alencar Antunes Almeida estiveram no campus da URI Santo Ângelo para tratar de parceria entre o município, a Universidade e a Secretaria Municipal de Educação.

Na oportunidade, o prefeito explanou projeto que integra seu plano de governo, que visa propiciar aos estudantes do Ensino Fundamental um conhecimento mais profundo da História Missioneira. "Queremos prepará-los para no futuro serem os divulgadores da nossa História e Cultura", disse José Roberto, acrescentando que em sua administração, as ferramentas de tecnologia serão essenciais para uma gestão mais eficiente.

A Secretária Simone da Luz detalhou o projeto e solicitou o auxílio da Universidade na elaboração de um planejamento a médio e longo prazo, para a formação dos professores do município.

O Diretor Geral do Câmpus da URI Santo Ângelo, Gilberto Pacheco, colocou a URI à disposição, observando que a Universidade conta com muitos estudos e material sobre a História Missioneira, ao lado de profissionais com experiência de trabalhos já realizados com esse tema, e também todo o valioso acervo do Centro de Cultura Missioneira - CCM.

O assessor da direção e gestor administrativo do TecnoURI Missões, Rômulo Madrid de Mello, acrescentou que a URI está em fase de licitação de novos equipamentos de três grandes projetos dentro do Parque Científico e Tecnológico. "Ainda neste ano poderemos auxiliar os municípios no uso de novas tecnologias, para transformá-los em cidades inteligentes", disse Rômulo.